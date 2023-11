Iču v slovo: 'Njegova strast in predanost sta bili brezmejni' 24ur.com V ponedeljek je odjeknila žalostna vest, da se je med delom v Planici smrtno ponesrečil dolgoletni vodja skakalnice Iztok Pergarec, mnogim bolj poznan pod vzdevkom Ič. Na Smučarski zvezi Slovenije so Iču v spomin zapisali: "Bil je izjemen poznavalec priprave Letalnice bratov Gorišek, njegova strast in predanost sta bili brezmejni."

