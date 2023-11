Najgostoljubnejše in najlepše veliko slovensko mesto je Celje RTV Slovenija Turistična zveza Slovenije je podelila priznanja lepim in gostoljubnim krajem. Poleg kampov in tematskih poti je komisija pregledala tudi različna mesta. Med velikimi mesti je slavilo Celje, srednjimi Slovenj Gradec, med manjšimi pa Mozirje.

Sorodno