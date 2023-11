Poglejte, kako se Melonijeva reži izgubljenemu Golobu: Sem stopi. Daj roko … (FOTO in VIDEO) Reporter Italijanska premierka Giorgia Meloni je v Rimu sprejela slovenskega kolega Roberta Goloba in ga, vidno izgubljenega v finesah državniškega protokola, usmerjala po rdeči preprogi in ob poziranju za kamere. Golob se je prišel v Rim pogovarjat o migracijah i

Sorodno