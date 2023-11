Ministrstvo: cilj 5000 javnih najemniških stanovanj ostaja, finančni viri delno že zagotovljeni RTV Slovenija "Cilj, ki je še zmeraj realen in smo ga kot ministrstvo redno komunicirali, je, da je v tem mandatu možno zagnati gradnjo 5000 stanovanj," je povedal državni sekretar na ministrstvu Klemen Ploštajner in dodal, da so že zagotovili nekaj virov.

Sorodno