Za najboljši prvenec 39. SKS-ja so nominirana dela Lare Božak, Laure Buzeti in Pie Prezelj RTV Slovenija Za najboljši literarni prvenec 39. Slovenskega knjižnega sejma so nominirana dela Z luknjami v prepihu Lare Božak, Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti in Težka voda Pie Prezelj.