Zdravniki znova odločno proti evtanaziji: država naj najprej uresniči zaveze dostopne paliativne oskrbe Radio Ognjišče Poslanci Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na včerajšnji seji med drugim ponovno potrdili kodeks zdravniške etike, ki določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Ob tem so ministrstvo za zdravje pozvali k realizaciji zavez za izboljšanje paliativne oskrbe v Sloveniji. Številni poslanci so poudarili, da če civilna družba zahteva pomoč pri samomoru ali ev...

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Klemen Boštjančič

Tadej Pogačar

Sanja Ajanović Hovnik