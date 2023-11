V 20 letih delovanja programa Zora odkrili 2.664 primerov raka materničnega vratu SiOL.net Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora v Sloveniji obeležuje 20 let delovanja. V tem času se je presejalnega pregleda za raka materničnega vratu udeležilo 740 tisoč žensk, pravočasno je bilo odkritih in zdravljenih 33.500 predrakavih sprememb materničnega vratu in odkritih 2.664 primerov raka materničnega vratu.

