Na mariborskem sodišču se je nadaljevalo sojenje Matjažu Kovačiču, Mateju Raščanu in Manji Skernišak glede domnevne zlorabe položaja pri poslih banke Nove KBM z družbo Monera. Zaslišali so nekdanje nadzornike, ki so povedali, da revizije leta 2011 niso pokazale zakonskih kršitev.