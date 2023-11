Madžarska in Rusija zapečatili dogovor o gradnji novih jedrskih reaktorjev Dnevnik Madžarska in ruska državna jedrska agencija Rosatom sta potrdili časovnico za dolgo načrtovano gradnjo dveh novih blokov v jedrski elektrarni Paks. Kot je danes povedal madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto, je razširitev...

Sorodno