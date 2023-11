Smola Cicipasa, Rune do prve točke, Đokoviću še zdaleč ne bo lahko SiOL.net V torek sta na finalnem teniškem turnirju v Torinu v zeleni skupini na sporedu dva dvoboja drugega kroga. Kot prva sta se pomerila Stefanos Cicipas in Holger Rune. prvo točko je po predaji Grka osvojil Danec Rune. Zvečer bo še bolj napeto, ko si bosta nasproti stala Novak Đoković in domačin Jannik Sinner.

