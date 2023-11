Suzana gre v boj, Žan pa bo obsedeno iskal izdajalca 24ur.com Grešna kozla Suzana Bajrić in Marcel Verbič se bosta nocoj spopadla za imuniteto in poraženec bo postal prvi dvobojevalec. Žan Simonič pa bo izgubil zaupanje do vseh sotekmovalcev, med katerimi bo vneto iskal izdajalca.

