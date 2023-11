Finska zaradi migracijskega pritiska razmišlja tudi o zaprtju meje z Rusijo Dnevnik Finska zaradi migracijskega pritiska razmišlja o zaprtju meje z Rusijo, so danes sporočili v Helsinkih in Moskvi očitali, da migrante namerno usmerja proti finski meji. Finske oblasti so sicer zagotovile, da bi bilo zaprtje meje skrajen ukrep in da...

