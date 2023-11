Inšpektorji so lani opravili približno 15.700 inšpekcijskih pregledov. Z vseh treh področij dela so ugotovili 14.351 kršitev in na podlagi tega izdali 7.051 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 33 naznanil storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadb. Izrečenih je bilo za 2,7 milijona evrov glob. Največ kršitev delovnopravne zakonodaje so ugotovili v gradbeništvu.