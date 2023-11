(VIDEO) Bolnišnice v Gazi, še posebej Al-Shifa, kot podobe iz pekla – Medtem, ko narašča ogorčenje nad usodo nedonošenčkov v bolnišnici v Gazi, Izrael ponuja inkubatorje in gorivo topnews.si Bolnišnice v Gazi, še posebej Al-Shifa, so pritegnile pozornost sveta in postale ena največjih in najbolj spornih vojnih zgodb, saj jim je zmanjkalo goriva in virov sredi ogromnega pritoka bolnikov, ranjenih v izraelskih zračnih napadih. Izrael je večkrat trdil, da se Hamas skriva v predorih pod bolnišnicami v Gazi, tudi pod Al-Shifo – kar so […]...

Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Vida Čadonič Špelič

Tatjana Bobnar