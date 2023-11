Izraelski tanki in vojaki vdrli v največjo bolnišnico v Gazi N1 Potem ko so izraelske sile obkolile največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa, tuji mediji poročajo, da naj bi v zdravstveno ustanovo vdrlo več izraelskih vojakov. Razmere so iz minute v minuto bolj napete. Od začetka izraelskih napadov na Gazo je bilo ubitih več kot 11.300 Palestincev. V Izraelu je v napadih skrajno palestinske skupine Hamas bilo ubitih več kot 1.200 ljudi. Dogajanje na Bližnjem vzhodu ...

