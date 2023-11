Ekipa New Orleans Pelicans je prizadejala tretji poraz košarkarjem Dallas Mavericks v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Novinec New Orleansa Jordan Hawkins in Brandon Ingram sta dosegla vsak po 25 točk za zmago pelikanov s 131:110. Slovenec Luka Dončić tokrat ni bil v svoji običajni formi, dosegel je 16 točk, zgrešil je 11 od 16 metov iz igre. Mavericks so bili površni “Slaba igra,” je po gost ...