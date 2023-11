Danes na sedmih upravnih enotah poteka celodnevna stavka. Kot so sporočili iz Sindikata državnih organov Slovenije, želijo tako javnosti kot vladi, še posebej ministrstvu za javno upravo, poslati zelo resno sporočilo in opozorilo. Medtem ko zaposleni zaradi slabih plač in pritiskov z vseh strani odhajajo, število zadev za obravnavo skokovito narašča. Kot je dejal predsednik SDOS Frančišek Verk, o ...