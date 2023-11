Minister Papič: Slovenija je lahko na področju vodika med vodilnimi državami Energetika.NET Slovenija ima na področju vodika odlično priložnost, da se uvrsti med države voditeljice in ne sledilke, je na današnjem vodikovem posvetu v Ljubljani in v organizaciji CIGRE-CIRED uvodoma dejal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in izpostavil intenzivne pogovore za slovensko-japonski projekt na področju vodikovih tehnologij. Udeleženci so obenem ponovno izpostavili nujo po oblikovanju vodikove strategije Slovenije.

Sorodno Omenjeni Igor Papič

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Mirko Tuš

Klemen Boštjančič

Luka Dončić