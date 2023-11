Banke: Kaj če bi se uresničil drugi scenarij? SiOL.net V Združenju bank Slovenije so se odzvali na nedavno odločitev vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevku kreditojemalca za ničnost notarskega zapisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih in ugotovilo, da banka zaradi zaprtih deviznih pozicij ni imela valutnega tveganja. Vrhovno sodišče po mnenju združenja z nasprotujočimi in spreminjajočimi odločitvami "vnaša negotovost v slovenski pravni red".

