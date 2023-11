Predstavili uradno žogo Eura 2024 SiOL.net Evropska nogometna zveza Uefa je na posebni slavnostni prireditvi na olimpijskem stadionu v Berlinu predstavila žogo za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Adidasova žoga bo nosila ime Fusballliebe oziroma nogometna ljubezen, so zapisali pri Uefi in pojasnili, da sta žogo navdihnila nogometni užitek in energija turnirja stare celine.

