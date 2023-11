Slovenske železnice pojasnjujejo, zakaj so odstranili znamenito lokomotivo Lokalec.si Bralci ste nas obvestili, da so odstranili znamenito lokomotivo na glavni železniški postaji. Lokomotiva 151-001 pred železniško postajo v Mariboru od leta 80-ih let prejšnjega stoletja spominja tako domačine in turiste na prisotnost in pomen železnice v Mariboru. “Izdelana je bila leta 1903 kot lokomotiva serije 32d nekdanje Južne železnice. Z oznako RL.1 pa so jo za prevoze so uporabljali na Ro ...

