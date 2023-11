Čeprav zakon jasno določa, da moramo od 15. novembra dalje voziti z zimskimi pnevmatikami, pa so te namenjene v vožnji pri nizkih temperaturah. Kot navajajo proizvajalci zimskih pnevmatik, so te namenjene vožnji pri temperaturah do 7 stopinj Celzija, trenutne temperaturne razmere pri nas pa so še krepko nad to mejo. Zakaj sploh menjujemo pnevmatike? V zimskem obdobju se letna pnevmatika, če so tem ...