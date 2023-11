Predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 220 tisoč evrov manj za institucijo zagovornika načela enakosti, ki jo vodi Miha Lobnik in ima 26 zaposlenih. Gre za sredstva, ki bi jih namenili za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Lobnik opozarja, da gre za grob poseg v neodvisno institucijo in da želi vlada s tem "utišati tistega, ki se zavzema za pravice šibkejših".