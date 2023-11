(VIDEO) “Hvala za rože” – Pavel Rupar zaman čakal Niko Kovač na Trgu republike, da bi ji podaril “kito cvetja” topnews.si Čeprav je bilo sprva napovedano, da bodo danes na Trgu republike dve tiskovni konferenci ob isti uri. Na istem mestu in ob isti uri je bila namreč napovedan tiskovna konferenca Pavla Ruparja in Inštituta 1. oktober in Nike Kovač ter Inštituta 8. marec. Pavel Rupar je znak premirja prinesel šopek rož, ki jih je nameraval […]...

Sorodno



Omenjeni Niko Kovač

Pavel Rupar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Klemen Boštjančič

Mirko Tuš

Nataša Pirc Musar