Župan Občine Brežice Ivan Molan je s predsednikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjanom Kodričem in predstavniki izvajalca podjetja Rafael Sevnica ter sodelavci prisostvoval tehničnemu prevzemu novega lesenega mostu na Borštu in prenovljenega odseka ceste. Vrednost pogodbenih del znaša 1,25 milijona evrov. Dela so obsegala celovito rekonstrukcijo vozišča (dolžine 84 m) in obnovo oz. ...