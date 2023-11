Velik uspeh Ukrajine. Rusi: To je vse, kar jim bo uspelo #vŽivo SiOL.net Ukrajinske sile so v regiji Herson prečkale na vzhodni breg reke Dneper, ki je sicer pod nadzorom ruskih sil, in tam utrdile svoje položaje, je v torek izjavil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Prečkanje je potrdil tudi proruski guverner regije Vladimir Saldo, ki pa je prepričan, da Ukrajinci nimajo možnosti za večji preboj.

