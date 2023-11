VIDEO: Grozljivo, avtobus zdrsnil z odročne ceste in padel v globino Maribor24.si V indijskem delu Kašmirja je danes umrlo najmanj 36 ljudi, ko je avtobus zdrsnil z odročne ceste in padel v več deset metrov globoko sotesko, so sporočile indijske oblasti. Policija se boji, da bo smrtnih žrtev še več, saj je bilo 19 ljudi poškodovanih, med njimi nekaj huje. Voznik iz malomarnosti trčil v varnostno ograjo. Nesreča se je zgodila v okrožju Doda, ki se nahaja okoli 200 kilometrov jug ...

