Najdič: Vesel sem bil, da smo skozi vso tekmo verjeli, da lahko igramo 24ur.com Kamniške odbojkarice so v drugem krogu skupine C lige prvakinj v ljubljanski dvorani Tivoli izgubile proti poljski ekipi Grot Budowlani Lodž z 1:3, a s predstavo v hramu slovenskega športa nikakor niso razočarale. Tudi v prihodnjem krogu bodo Kamničanke igrale doma, in sicer bodo 30. novembra gostile nemški Potsdam.

