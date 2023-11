Alcaraz se je po porazu pobral in ostal v igri za polfinale Sportal Na zaključnem teniškem turnirju v rdeči skupini v Torinu je Španec Carlos Alcaraz s 7:5, 6:2 premagal Andreja Rubljova, vknjižil prvo zmago in ostal v igri za napredovanje v polfinale. Drugi dvoboj bosta igrala Danil Medvedjev in Aleksander Zverev.

