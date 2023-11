Na Hrvaškem vse več uživalcev drog Dnevnik Razširjenost konoplje na Hrvaškem se je v zadnjem letu podvojila, amfetamina in ekstazija potrojila, kokaina pa početverila, so danes opozorili iz Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Hrvaška je po razširjenosti kokaina in ekstazija nad...

Sorodno

























Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Mirko Tuš

Janez Janša