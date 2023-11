Podpisan nov sporazum o partnerstvu med EU in Organizacijo držav Afrike, Karibov in Pacifika Vlada RS 15. novembra 2023 so EU in njene države članice v Apii na Samoi podpisale novi Partnerski sporazum z 79 članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS), ki bo služil kot krovni pravni okvir sodelovanja v nadaljnjih 20 letih. V imenu Slovenije je sporazum že predhodno v Bruslju podpisal stalni predstavnik Slovenije pri EU veleposlanik Iztok Jarc.

