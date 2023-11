Naj se Hamas in Izrael pogledata v ogledalo Dnevnik Cel svet je bil pretresen, ko je prišlo do napada na izraelske otroke, starše in starejše. Cel svet z nejevero gleda, kako umirajo otroci v Gazi. Umiranje otrok v vseh vojnah po svetu je nepopisna tragedija. Tragedija, ki se mora končati.

Sorodno