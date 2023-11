V Sloveniji je pristalo Natovo letalo s sistemom za opozarjanje in nadzor iz zraka AWACS. Letalo je opremljeno z radarjem daljšega dosega in s pasivnimi tipali, ki lahko zaznavajo več sto kilometrov oddaljene kontakte v zraku in na tleh. Ti podatki vodstvu Nata omogoča najboljše možno poznavanje stanja.