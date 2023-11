Cedevita Olimpija zaostajala za 28, pa se je skoraj zgodil čudež SiOL.net Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili še z Veolio Towers iz Hamburga (83:86), na papirju najslabšo ekipo skupine A, kar je njihov 12. zaporedni poraz v EuroCupu. Ob polčasu je bil rezultat znosnih 36:43, nato pa je sledil popoln kolaps v tretji četrtini (13:31) in na semaforju je bilo izpisano 49:74. A je Ljubljančanom skoraj uspelo doseči neverjeten preobrat v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 34:12.

