Proračun za las skozi prvo sito Gorenjski glas Šenčurski svetniki so s šestimi glasovi za, štirimi proti in tremi vzdržanimi sprejeli osnutek proračuna za leto 2024, ki predvideva dobrih 11,2 milijona evrov prihodkov in dobrih 12 milijonov evrov odhodkov.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Tina Maze