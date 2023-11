FOTO: Mestna občina Maribor namenila zimski službi 1,6 milijona evrov, v Nigradu pripravljeni na zimo Lokalec.si Ob začetku zimske sezone so na Nigradu predstavili načrtovano izvedbo zimske službe, ki jo bodo tudi v tej sezoni izvajali s podizvajalci. Mestna občina Maribor je za tokratno zimsko službo rezervirala 1.6 milijona evrov, je povedala vodja mestnega urada za komunalo, promet in prostor Suzana Fras. Zimska sezona sicer traja od 15. novembra do 15. marca. V Nigradu pravijo, da so na zimo pripravljen ...

