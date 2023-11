Najpomembnejši dvostranski odnos na svetu: “Svet pa je dovolj velik za blaginjo obeh držav” je Xi dejal Bidnu, ki je svoj pristop povzel kot: “Zaupaj, vendar preveri.” topnews.si Ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping sta se v sredo dogovorila, da bosta odprla predsedniško odprto telefonsko linijo, obnovila komunikacijo med vojaki in si prizadevala za omejitev proizvodnje fentanila, kar kaže na otipljiv napredek pri prvem soočenju z osebni pogovori čez eno leto. Biden in Xi sta se sestala za približno štiri […]...

Omenjeni Joe Biden

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Primož Roglič

Luka Dončić

Luka Mesec