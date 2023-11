Fajonova: Pobiti otroci so sramota za človeštvo SiOL.net Varnostni svet Organizacije Združenih narodov (OZN) je sprejel resolucijo, ki se osredotoča na zaščito otrok v Gazi in izpustitev talcev, med njimi so mnogi otroci. Na sprejem se je odzvala tudi slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon: "Gaza postaja grobišče otrok."

