'Ta zakon ni zrel le za zavrnitev, temveč tudi za takojšnjo zamrznitev' 24ur.com Ne le na umaknitev, tudi na zamrznitev novega zakona o evidentiranju upa predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek. Meni, da je zakon, ki da družbo deli na "prvo- in drugorazredno" škodljiv ter nevzdržen, zato upa in verjame, da bo vlada spregledala. "Ta zakon ne more zaživeti. Zakon, ki ne more biti implementiran v družbi, v zakonodaji lahko inšpektor tu...

