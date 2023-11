Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o delovnih razmerjih, ki so jo socialni partnerji neuspešno usklajevali od decembra lani in je na delodajalski strani sprožila številne kritike. Ob določbah evropskih direktiv, kot je petdnevni oskrbovalski dopust, prinaša ukrepe za zaščito sindikalnih zaupnikov in žrtev družinskega nasilja.