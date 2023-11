Slovenija naj bi nadzor na meji podaljšala še za šest mesecev SiOL.net Vlada naj bi danes odločala o predlogu o podaljšanju nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, poroča portal 24ur. Nadzor naj bi od 21. decembra trajal še dodatnih šest mesecev. Vse od konca oktobra Policija izvaja začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah z obema državama. Sprva naj bi nadzor trajal do 30. oktobra, a so poostren režim na meji kasneje podaljšali za 20 dni, in sicer do 19. novembra.

Sorodno















Omenjeni Evropska unija

Hrvaška

Italija

Madžarska

schengen

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Tina Maze