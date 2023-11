Jubilejna 60. izvedba Zlate lisice, tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučark v veleslalomu in slalomu, bo tokrat na sporedu 6. in 7. januarja. Četrtič zapovrstjo Zlate lisice ne bo v Mariboru. Prvo žensko tekmovanje na koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju v letu 2024 bo v Kranjski Gori na strminah Vitranca. “Po številnih vprašanjih in […]