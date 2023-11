Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so 14. novembra, na območju Policijske uprave Maribor, na podlagi odredbe sodišča, opravili 5 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, so sporočili iz Policijske uprave Maribor Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa v smeri utemeljitve sumov storitve kaz ...