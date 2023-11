Mohorič med neporavnanimi računi izpostavlja Flandrijo in Pariz–Roubaix 24ur.com Slovenski kolesarski as Matej Mohorič si je po številnih uspehih v sezoni zagotovil priznanje za posebne dosežke na ponedeljkovem Večeru zvezd. Po koncu prireditve, ki jo organizira Kolesarska zveza Slovenije, je razkril, da ima za leto 2024 smele načrte in neporavnane račune z nekaterimi največjimi enodnevnimi dirkami.

