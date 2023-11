Rod Stewart maja 2024 prvič v Sloveniji SiOL.net Glasbena legenda je napovedala svoje prvo gostovanje v Ljubljani 19. 5. 2024 v Areni Stožice. Slavni Britanec je eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev našega časa. Njegova kariera traja že pet desetletij in v tem času je prodal več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu. Njegove velike uspešnice, kot so "Sailing", " The First Cut Is The Deepest ", " Rhythm Of My Heart ", " Tonight’s the night " in "Maggie May", so poznane vsem.

