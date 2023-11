Razumevanje življenja "v oblakih" na 24. festivalu sodobnih umetniških praks Pixxelpoint RTV Slovenija Nova Gorica in Gorica bosta do 30. novembra znova središče intermedijske umetnosti in digitalne kulture. 24. festival Pixxelpoint, ki deluje kot presečišče umetnosti, znanosti in tehnologije, letos poteka pod sloganom Življenje v (o)mrežju.

Sorodno