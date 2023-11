Spirit predstavlja slovensko gospodarstvo in poslovne priložnosti na World Business Forumu 2023 Dnevnik V Milanu 15. in 16. novembra poteka World Business Forum, eden najpomembnejših poslovnih dogodkov za menedžerje na svetu, ki z vrhunskimi govorci privablja voditelje uspešnih italijanskih in drugih mednarodnih podjetij, ki imajo priložnost spoznati...

