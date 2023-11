Neznanci s simbolom svastike nad Judovski kulturni center v Ljubljani 24ur.com "Niti v najhujši nočni mori si nismo predstavljali, da bomo v enem najbolj miroljubnih evropskih mest kdaj videli sveže narisano svastiko. Še posebej v takšnem kontekstu. Še posebej v kraju, kot je ta. Da se to ne bo nikoli več ponovilo – pravkar smo dobili zelo pomemben dokaz, da se to ponovno dogaja," so sporočili iz Judovskega kulturnega centra v Ljubljani. Policisti so opravili ogled in preis...

Sorodno







Omenjeni Izrael

Ljubljana

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Dominika Švarc Pipan

Boštjan Poklukar

Tanja Fajon

Robert Golob

Matej Arčon