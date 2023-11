Čeprav ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh še vedno ni upravičila nakupa 13 tisoč zastarelih prenosnikov, za kar je porabila debelih šest in pol milijona evrov, je že na obzorju nova afera, ki pa postavlja pod vprašaj avtoriteto in sposobnost ministrice same, poleg tega pa kaže, da tudi na tem ministrstvu denar delijo po domače, med prijatelji. Portal Preiskovalno razkriva, d ...