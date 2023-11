Tradicionalni slovenski zajtrk predstavljen 100 učiteljem osnovnih šol iz 51 držav v okviru ASEF Vlada RS Med 12. in 15. novembrom 2023 je v Ljubljani potekala Mednarodna konferenca Azijsko – Evropske fundacije (angleško Asia–Europe Foundation – ASEF) z naslovom "Vodenje sprememb: Digitalna preobrazba izobraževanja v dobi umetne inteligence", na kateri je bil tujim gostom predstavljan tudi tradicionalni slovenski zajtrk, s poudarkom na pomenu zdrave prehrane in rednega zajtrka za otroke in odrasle.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Dominika Švarc Pipan

Robert Golob

Luka Mesec

Tanja Fajon